Mansur Yavaş: Hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz

26 Mart 2021 Cuma, 23:29

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek" diyerek Ankaralılara müjdeyi duyurdu. Yavaş, yerli üreticilere manda desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler."

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde: