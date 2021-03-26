Mansur Yavaş: Hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek" diyerek yerli üreticilere manda desteğini duyurdu.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek" diyerek Ankaralılara müjdeyi duyurdu. Yavaş, yerli üreticilere manda desteği sağlayacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler."
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 26, 2021
Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.
Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler. pic.twitter.com/qKieu7HBcg
Video Haberler
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta yeni dönem
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- AYM'den 'Gezi Parkı' kararı
- Asıl şimdi başlıyor
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- Yüzlerce milyonluk para ağı ortaya çıkmıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması