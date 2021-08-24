'Eternals' filmi oyuncusu Barry Keoghan saldırıya uğradı
Marvel’ın yeni filmi “Eternals"ın oyuncusu Barry Keoghan saldırıya uğradı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilen ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Marvel’ın yeni filmi “Eternals"da rol alan oyuncu Barry Keoghan, ülkesi İrlanda’da saldırıya uğradı. Oyuncunun, pazar günü sabaha karşı Galway kentindeki bir otelin dışında yaralı halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Yüzünde kesikler olan Keoghan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
The Irish Post'ta yer alan habere göre oyuncunun, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtildi.
Oscarlı yönetmen Chloé Zhao’nun yönettiği ve 5 Kasım’da gösterime girecek “The Eternals” filminde Barry Keoghan’ın yanı sıra Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Kit Harington ve Lauren Ridloff yer alıyor.
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