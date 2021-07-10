EURO 2020 | UEFA'dan İngiltere Futbol Federasyonu’na para cezası

İngiltere’ye EURO 2020’de Danimarka ile oynadığı maçta Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’a lazer tutulması ve Danimarka milli marşının yuhalanması sebebiyle para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:00
EURO 2020 | UEFA'dan İngiltere Futbol Federasyonu’na para cezası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finalde oynanan İngiltere-Danimarka maçının ardından başlatılan soruşturmada karar belli oldu. 

Sky News’te yer alan haberde, İngiltere Futbol Federasyonu’na 25 bin 630 sterlin para cezası kesildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçında, Harry Kane’nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltı öncesinde Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’a tribünlerden lazer tutulmuştu. 

Ayrıca, maç öncesindeki seremonide İngiliz taraftarlar Danimarka milli marşını yuhalarken stadyum içinde çeşitli patlama sesleri duyulmuştu.



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