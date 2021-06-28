EURO 2020 | İspanya 5 - 3 Hırvatistan
EURO 2020 son 16'da İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 5-3 galip ayrıldı.
EURO 2020 tüm heyecanı ile sürüyor.
İspanya ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getiren son 16 turundan çeyrek finale yükselen takım uzatmalarda galibiyete ulaşan İspanya oldu.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Hırvatistan 20. dakikada Pedri'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti
Golün ardından oyun üstünlüğünü eline alan İspanya, 38. dakikada Sarabia, 57. dakikada Azpilicueta ve 77. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği gollerle üstünlüğü ele geçirdi:. Oyundan düşen İspanya karşısında oyuna ağırlığını koyan Hırvatistan, 85. dakikada Orsic ile 90+2. dakikada Pasalic'in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma bölümüne hızlı başlayan İspanya, 100. dakikada Morata ve 104. dakikada Oyarzabal'ın golleriyle sahadan 5-3 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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