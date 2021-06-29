EURO 2020 | İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Haziran 2021 Salı, 09:08

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu İsveç - Ukrayna karşılaşmasıyla sona erecek.

Glasgow'daki Hampden Park’ta oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Kritik müsabaka TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

İsveç, 7 puan toplayarak E Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Ukrayna ise C Grubu'nu üç puanla bitirdi ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

MUHTEMEL 11'LER:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov