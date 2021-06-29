EURO 2020 | İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son çeyrek finalist bugün oynanacak İsveç - Ukrayna maçıyla belli olacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu İsveç - Ukrayna karşılaşmasıyla sona erecek.
Glasgow'daki Hampden Park’ta oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Kritik müsabaka TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
İsveç, 7 puan toplayarak E Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Ukrayna ise C Grubu'nu üç puanla bitirdi ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turunda oynamaya hak kazandı.
MUHTEMEL 11'LER:
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov
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