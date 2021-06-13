EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı, Galler sınavına hazırlanıyor
EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Bakü'deki ilk idmanını yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı. Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.
Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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