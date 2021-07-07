EURO 2020'de İtalya, İspanya'yı mağlup ederek finale yükseldi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:18

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) yarı finalinde İtalya, İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı vuruşlarında 4-2 ile geçti ve finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı, keyifsiz bir oyuna sahne oldu.

İlk 20 dakikada İspanya, oyunun hakimiyetini eline aldı. 15. dakikada Nicolo Barella'nın hatalı pasında topa sahip olan Ferran Torres'in sert vuruşunda top dışarı gitti.

20. dakikada rakip kalecinin ileri açılması sonucunda İtalya, Nicolo Barella ile boş kaleye ceza sahası dışından şut fırsatı yakaladı. İspanya'nın tecrübeli stoperi Sergio Ramos, rakibine şut imkanı tanımadı.

İspanya'da 25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Daniel Olmo'nun vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma, gole izin vermedi.

İspanya'da 33. dakikada Dani Olmo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, açık farkla üstten auta gitti.

İspanya'da 38. dakikada rakip kalenin sağ çaprazında topla buluşan Mikel Oyarzabal'ın vuruşunda top, çok farklı şekilde üstten dışarıya çıktı. Stadyumdaki seyirciler, vuruşa tepki gösterdi.

İtalya'da 45. dakikada Emerson'un sol çaprazdan, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

İlk yarı sonunda takımlar, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

52. dakikada İtalya'dan Federico Chiesa'nın sağ çaprazdan, yerden yaptığı vuruşta top kaleci Unai Simon'da kaldı.

60. dakikada Immobile ile gelişen İtalya atağında ceza sahası içinde topu sağına çeken Federico Chiesa, yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

65. dakikada Koke'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topa hareketlenen İspanyol Mikel Oyarzabal, kale önünde yakaladığı müsait pozisyonda istediği kafa vuruşunu yapamadı.

80. dakikada Domenico Berardi'nin vuruşunda top, kaleci Simon'da kaldı.

İkinci yarıda pozisyon bulmakta zorlanan İspanya, aynı dakikada gole yanıt verdi. Dani Olmo'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alvaro Morata, topu ve kaleci Gianluigi Donnarumma'yı ayrı köşelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi.

İspanya'da Gerard Moreno'nun 84. dakikada yaptığı vuruşta top, doğrudan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, normal süre 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.

UZATMALARDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

97. dakikada İspanya'nın kullandığı serbest vuruşta Alvaro Morata, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

İspanya'da 102. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Marcos Llorente'nin vuruşunda top, savunmadan döndü.

Uzatmaların ilk yarısında 0-0'lık skor değişmedi.

110. dakikada İtalya'dan Domenico Berardi'nin vuruşunda top, ağlara gitti. Ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken, karşılaşmada penaltı vuruşlarına gidildi.

DÜĞÜM PENALTILARDA ÇÖZÜLDÜ

İtalya'da ilk penaltı vuruşunu kullanan Manuel Locatelli, İspanyol kaleci Unai Simon'a takıldı. Locatelli'nin ardından topun başına geçen İspanyol Dani Olmo, topu üstten auta gönderdi. İki takım da ilk penaltı atışlarını gole çevirememiş oldu.

İkinci penaltılarda İtalyan Andrea Belotti ve İspanyol Gerard Moreno, topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

Üçüncü penaltılarda İtalyan Leonardo Bonucci ve Thiago Alcantara, penaltıları gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

Dördüncü penaltılarda İtalyan Federico Bernardeschi topu ağlara gönderirken, İspanyol Alvaro Morata'nın yerden vuruşu kaleci Gianluigi Donnarumma'da kaldı. Durum 3-2 oldu.

Son penaltıda İtalya adına topun başına geçen Jorginho, topu rahatça ağlara yolladı.

Normal süresi 1-1 biten maçta İtalya, penaltılarda İspanya'yı 4-2 mağlup ederek EURO 2020'de finale yükselen ilk takım oldu. Gök mavililerin Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan finaldeki rakibi, İngiltere - Danimarka eşleşmesini kazanan takım olacak.