Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu

11 Haziran 2021 Cuma, 18:23

BBC'nin haberine göre, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), farklı ülkelerde 11 ayrı kentte yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) güvenli geçmesi için, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi (IPCC) kurdu.

Aralarında Türkiye'den temsilcilerin de bulunduğu 24 ülke polisi; siber saldırılar, sahte bilet satışı ve Avrupa içinde seyahat eden "holiganların" takibi konularında yoğun bir çalışma yürütecek.

Merkezde özellikle futbol suçları konusunda uzmanlaşmış, 24 ülkeden 45 polis görev yapacak.

"EURO 2020 Görev Gücü" adı verilen özel ekip, turnuva boyunca 7 gün 24 saat çift vardiya halinde turnuvaya ilişkin gelişmeleri takip edecek.

Maçlar öncesinde olası güvenlik sorunlarını günlük olarak tartışacak olan merkez, şampiyonanın dijital sistemlerine yönelik siber saldırılar, sahte bilet satışı ve daha önce futbol stadyumlarında olaylara karıştığı belirlenen fanatik taraftarları da kontrol edecek.

Özel ekipler, turnuvanın güvenliğini tehdit edebilecek terörizm, sahte Covid-19 sertifikası ve sahte ürün kaçakçılığı gibi suçları da takibe alacak.