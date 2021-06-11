Galatasaray ve Beşiktaş, Tarık Muharemovic için yarış halinde

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Avusturya Bundesliga'nın Wolfsberger takımında forma giyen genç stoper Tarık Muharemovic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 18:06
Galatasaray ve Beşiktaş, Tarık Muharemovic için yarış halinde
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Galatasaray ve Beşiktaş, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü.

Avusturya basınına konuşan baba Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"

18 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan Bosnalı savunma oyuncusu, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.


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