Galatasaray ve Beşiktaş, Tarık Muharemovic için yarış halinde
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Avusturya Bundesliga'nın Wolfsberger takımında forma giyen genç stoper Tarık Muharemovic'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Galatasaray ve Beşiktaş, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü.
Avusturya basınına konuşan baba Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.
"YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"
18 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" açıklamalarında bulundu.
Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan Bosnalı savunma oyuncusu, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Saldırı anı anbean kaydedildi! İşte o görüntüler...
- Dolar beklentisinde endişelendiren sonuç