Ev Sineması: ‘Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikâyesi’

Eurovision şarkı yarışması bu yıl Covid-19 salgını yüzünden iptal edildi malum. Gerçi ülkemiz, hâlâ kimsenin tam olarak anlamadığı tuhaf bir kararla 2013’ten beri yarışmaya katılmıyor ama biliyorum ki her yıl yarışma zamanı Eurovision tutkunları evlerde toplanır, dev ekranlarda şarkılar dinlenir, yarışmacılar çekiştirilir, hatta önceden hazırlanmış oy pusulaları doldurularak iddialı ve çekişmeli yarışmalar yapılır. Bu gibi toplantılardan birine katılmış biri olarak söyleyeyim, son derece eğlenceli geçen ve herkesin birbirine Eurovision tarihinin en kıyıda köşede kalmış bilgilerini dahi müthiş bir hevesle anlattığı, katılımcıların büyük bir kısmının konunun uzmanı olduğunu göğsünü gere gere ilan ettiği bu gecelerde saatlerin nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. Ama dediğim gibi bu yıl bu keyif de uçtu gitti elimizden. O yüzden Eurovision hasreti çeken herkesin yönetmenliğini David Dobkin’in üstlendiği Netflix filmi “Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikâyesi” adlı filmi izleyeceğine eminim.

Will Ferrell ve Rachel McAdams, Eurovision Şarkı Yarışması'na İzlanda'dan katılan Lars Erickssong ile Sigrit Ericksdottir'i canlandırıyorlar.

Daha önce “Wedding Crashers” (“Davetsiz Çapkınlar”), ve “Judge” (“Yargıç”) gibi filmlerle adından söz ettiren ama belki daha da önemlisi Maroon 5, Elton John, 2Pac gibi sanatçı ve grupların kliplerine imza atan David Dobkin ile filme senarist olarak da katkı veren Will Ferrell’in ortak bir çalışması olan “Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikâyesi” (“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”), ne yalan söyleyeyim, orijinal yarışmanın ruhunu büyük ölçüde perdeye yansıtmayı başarmış, ama onun dışına çıktığı yerlerde (yani yarışma harici bölümlerde) maalesef çuvallayan bir film olmuş. Yarışma sahneleri, şarkılar ve danslar ne kadar iyiyse, hikâye ve espriler de o kadar sığ ve yavan. Keşke bu kadar uyduruk bir hikâye yerine baştan sonra yarışmaya odaklansaymış Dobkin. Bu arada bu tür filmlerin meraklıları hemen fark etmiştir, bu film aslında ABD’de üst üste çekilen “Pitch Perfect” serisinin başarısından feyz almış belli ki ve onun formülünü de uygulamaya çalışmış haliyle. “Pitch Perfect”ler de derinlikten fazla nasibini almamıştır kabul, ama bu kadar da değil doğrusu.

Ünlü Talk Show sunucusu Graham Norton filmde kendini oynarken; Pierce Brosnan, Lars'ın babası Erick Erickssong ve Dan Stevens da Alexander Lemtov rolünde karşımıza çıkıyorlar

Toparlayacak olursak; “Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikâyesi” öncelikle güçlü sahne performansları ve oyuncu kadrosundaki sağlam isimlerin varlığıyla puan kazanıyor. Bunların içinde özellikle ilk kez bu kadar komik bir performansını izlediğim Dan Stevens’ın adını anmak isterim. “Downton Abbey”den sonra Hollywood’un radarına giren bu yakışıklı ama yeteneği kısıtlı oyuncuyu Rus şarkıcı Alexander Lemtov rolünde bir hayli beğendim; kendini aşmış gerçekten de. Ayrıca son derece yetenekli ama saf ve romantik Sigrit rolünde Rachel McAdams ile James Bond sonrası kendini daha çok müzikal komedilere vakfetmiş Pierce Brosnan’ın da dikkat çektiğini belirtelim.

Filmin en dikkat çekici sahnesinde gerçek Eurovision yarışmacıları da var.

Filmin en güzel ve müzikal tutkunlarının defalarca izleyeceğini tahmin ettiğim bölümü ise ortalarda yer alan “Song-along” (grup şarkısı) performansı şüphesiz. Burada gerçek Eurovision yarışmacılarının da kamera karşısına geçtiğini (elinde kemanıyla Alexander Rybak da var bu sahnede, Conchita Wurst ve Netta gibi sansasyonel isimler de; ama hepsini söylemiyorum, Eurovision hastalarına sürpriz olsun) söylemekte fayda var herhalde. Dobkin bu sahnede tüm ustalığını konuşturmuş ve neden bu film için doğru tercih olduğunu kanıtlamış. Ah bir de sağlam bir dramatik yapı kurulabilseymiş…

FİLMİN NOTU: 6/10