Eve yemek siparişi getiren kurye apartmanda merdivenlere idrarını yaptı
Beşiktaş'ta, bir eve yemek siparişi getiren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere idrarını yaptığı iddia edildi. Kuryenin pantolonunu sıyırdığı anlar apartman içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.
Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.
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