'Evin Caz Hali Konserleri' yeni yılda da devam ediyor

"Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında düzenlenen "Evin Caz Hali" konserleri devam ediyor. Konserler kapsamında Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo, çevrimiçinde dinleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2021 Pazar, 09:40
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Sosyal medya kanalları üzerinden kültür sanat etkinliklerini sürdüren Akbank Sanat,  "Evin Caz Hali" konserlerine 2021 yılında da devam ediyor.

Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri çevrimiçinde dinleyiciyle buluşacak.

"Evin Caz Hali" konserler serisi Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlayacak.

Deniz Özçelik’in vokal, piyano ve elektroniklerde, Enver Muhamedi’nin gitar ve bas gitarda olacağı konser 28 Ocak Perşembe akşamı saat 18:00’de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayımlanacak.


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