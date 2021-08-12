Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti

12 Ağustos 2021 Perşembe, 22:19

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, oturdu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı.

Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi.

Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede bulunan yurttaşlar ise rahat bir nefes aldı.

EVİNİ YAKAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayla ilgili çevrede çalışma yapan polis ekipleri, evi ateşe veren şahsı yurttaşların göstermesi üzerine gözaltına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.