Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı
TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.
Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
En son Gençlerbirliği forması giyen Stancu, çıktığı 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
En Çok Okunan Haberler
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı
- Gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var