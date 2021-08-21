Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü yenmeyi başardı
Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü yenerek iyi formunu sürdürdü.
TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol taraftan ceza sahası içine açılan ortada Yalçın’ın kafa vuruşu kaleci Eray’dan oyun alanı içine döndü. Dönen topla buluşan Taşkın’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
24. dakikada sol taraftan Bülent’in sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mehmet Dingil’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
31. dakikada Burak’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eze’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
53. dakikada sol tarafta topu alan Vusal’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanı içine döndü.
67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vusal’ın yaptığı vuruşu kaleci Emrullah kornere çeldi.
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