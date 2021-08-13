Ezgi Mola'nın acı günü: Köpeği Suşi yaşamını yitirdi
Oyuncu Ezgi Mola'nın Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, köpeği ile çekilen videosunu yayımladı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı.
Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.
Köpeği Suşi ile çekildiği videoları yayımlayan 38 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ezgi Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etti.
Kısa sürede yoğun ilgi gören Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu.
İKİ KÖPEĞİ DAHA VAR
Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın Bıdı ve Kuki adında iki köpeği daha bulunuyor.
Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.
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