Ezgi Mola'dan AKP'li belediye başkanının skandal ifadelerine tepki: 'Bu zaten devletin görevi değil mi?'

03 Ağustos 2021 Salı, 11:48

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına halkın ve sivil toplum örgütlerinin müdahalesi devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe orman yangını haberlere gelmeye devam ederken; AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesinde skandal ifadelerde bulundu.

"KEŞKE BİZİM EVİMİZ YANSAYDI DİYECEKLER"

Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, "Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” sözlerini kullandı.



EZGİ MOLA: BU ZATEN DEVLETİN GÖREVİ DEĞİL Mİ?

Özeren'in ifadelerine tepkiler sürerken, bu sözlere bir yanıt da ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan geldi. Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Kadının evi yanıyor! Ona kendi evini de 20 yıl uygun faiz oranı diye veriyor! Peki buna ne demeli? Devletin bunu zaten para almadan yapması görevi bu değil midir?" ifadelerini kullandı.