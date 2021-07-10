Fabio Capello'dan Türkiye'ye ağır eleştiri: "Yok gibiydiler"

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:30

İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Türkiye'nin EURO 2020'deki performansını değerlendirdi. Bir dönem Milan, Roma, Real Madrid ve Juventus gibi üst düzey ekipleri çalıştıran tecrübeli antrenör, Türkiye'nin sahadaki oyununu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

"SANKİ SAHADA YOK GİBİYDİLER"

Türkiye ve İtalya'nın performansını ayrı ayrı TRT Spor'a değerlendiren Fabio Capello, Ay-Yıldızlı takım için: "Türk Milli Takımı'ndan biraz daha farklı oyun ve fazlasını beklerdim. Sahadaydılar ama sanki sahada yok gibiydiler. Türk Milli Takımı bence daha iyi oynayabilirdi. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları olmasına rağmen bence gerçek performansını tam olarak ortaya koyamadı. İyi mücadele edemedi diye düşünüyorum. Dünya Kupası eleme maçlarında çok başarılı Türkiye gördük. Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarıyı göremedik" yorumunda bulundu.

MANCİNİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Soru-cevap etkinliğinin devam eden bölümünde vatandaşı Roberto Mancini'ye övgüler yağdıran Capello: "Mancini çok başarılı ve çok güzel işler yaptı. Bütün takımdaki oyuncuları iyi değerlendiriyor, oynamalarını sağlıyor. Bütün takım oyuncuları en iyi şekilde oynadığı gibi oyuna dahil olduklarını hissetmeleri başarıda önemli rol oyandı. Kendi güçlerinin bilincinde. Bu bilinç onların daha verimli olmasını sağlıyor. Mancini öyle bir takım kurdu ki yedekteki futbolcu oyuna dahil olduğu anda bile takımın ritmini düşürmüyor, hemen adapte oluyor. Maçın kalitesini ve seviyesini en üst düzeyde tutuyor. Bunda da Mancini'nin önemli rolü var" ifadelerini kullandı.