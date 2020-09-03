Fahrettin Altun Fransa'daki gazeteciler için kaygılı

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şahsi Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u "basın özgürlüğü" konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Lübnan'ı ziyaret eden Macron’un burada Le Figaro muhabirine yönelik tepkisine dikkat çeken Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk. Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır. Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor, sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor" ifadelerini kullandı.

MUHABİRİ FIRÇALAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot'u azarlamıştı. Macron, kalabalığın içerisinde Malbrunot'a sesini yükselterek, "Konunun hassasiyeti açısından, yaptığınız sorumsuzca. Fransa ve buradaki ilgililer açısından da sorumsuzluk ve gazetecilik etiğine aykırı. Gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz, her zaman savunacağım. Size açık konuşuyorum. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil ve miskinlik" ifadelerini kullanmıştı.



