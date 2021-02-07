Fahrettin Altun'un Boğaziçi videosu ‘dislike’ yağmuruna tutulunca, yorumlara kapatıldı

07 Şubat 2021 Pazar, 19:48

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı 1.5 dakikalık “Boğaziçi’nde Neler Oluyor?” başlıklı video ‘dislike’ yağmuruna tutulunca, video beğenme ve yorumlara kapatıldı.

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİLİ OLMADIĞINI'' SAVUNDU

Fahrettin Altun’un İngilizce olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör karşıtı protestoların “ifade özgürlüğüyle ilgili olmadığını” savunduğu videoda, öğrencilerin okulu ve rektörlük binasını işgal etmeye kalkıştığı vurgulandı. Gösterileri “küçük bir grubun işi” olarak yorumlayan Altun, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan bazı kişilerin PKK/YPG üyesi olduklarını da savundu.

YORUMA VE BEĞENİYE KAPATILDI

İletişim Başkanlığı’na ait daha önce yüklenmiş videolardaki yorum ve beğeni kısmının açık olduğu, Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili videonun ise yoruma ve beğeniye kapatılması dikkat çekti.

4 Şubat 2021 tarihinde yüklenen video, şu ana kadar 80 bine yakın görüntülendi.