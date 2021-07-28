Fahrettin Koca, 40’a yakın vaka önergesini yanıtlamak yerine web sayfasına yönlendirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Sağlık meslek örgütlerinin ve uzmanların, salgının gidişatının daha iyi yorumlanabilmesi için açıklanmasını istediği evde tedavi gören hasta sayıları, hastaların cinsiyete göre dağılımı, illere göre test sayıları ya da hastalardan kaç kişinin aşı olduğu gibi bilgiler hâlâ paylaşılmadı. Milletvekillerinin verdiği önergeler de yanıtsız kaldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin farklı illerdeki hastalarla ilgili sorduğu “Kaç kişi evde tedavi görüyor? İl bazında kaç test yapılıyor” gibi sorular içeren 40’a yakın önergeye, “Ülkemizdeki her bir bireyi içeren Covid-19 enfeksiyonuyla ilgili mevcut durum, ayrım yapılmaksızın web sayfasından paylaşılmaktadır” yanıtını vermekle yetindi.

Koca’nın, muhalefet milletvekillerine yaptığı gibi AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin Düzce milletvekili Ümit Yılmaz’ın mutasyonlarla ilgili verdiği önergeyi yanıtlamaması da dikkat çekti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, verilerle birlikte aşı olan kaç kişinin hastalığa yakalandığı gibi bilgilerin paylaşılmasıyla salgının daha kolay yönetileceğini ve aşı karşıtlığının önüne geçileceğini belirtti.

“En baştan beri sorunumuz, sürecin şeffaf yönetilmemesi” diyen Taşcıer, “Bilim insanları elde veri olacak ki ona göre çözüm üretebilsin. Varyantlar, yaş aralığı, cinsiyet, bölge, kronik rahatsızlığın olup olmaması gibi durumların açıklanması, salgına çözüm üretilmesini de sağlar” ifadelerini kullandı.

Aşılamadaki bilgi paylaşımında da eksiklik olmasını eleştiren Taşcıer, “Aşılanmayanların ne kadarının hastalandığı, yoğun bakımda yattığı açıklanmalı. Böylece aşı karşıtlarının oluşmasına engel olunabilir” önerisini getirdi.

AŞI VERİLERİ DE YANIT BEKLİYOR

Öte yandan milletvekilleri, aşı üzerinden açıklanması beklenen ve aşı tereddüdüne karşı çözüm olabileceği söylenen verileri de Meclis gündemine taşımaya başladı. Son olarak CHP’li Ömer Fethi Gürer, Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “İki doz aşısı tamamlanmasına rağmen virüs nedeniyle hasta olan kişi sayısı kaçtır” sorusunu yöneltti.