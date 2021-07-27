Vali açıkladı: Vaka sayısı 4 kat arttı
Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son dönemde 4 kat arttığını söyledi.
Batman Valisi aynı zamanda kayyum olarak atanan Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son dönemde 4 kat arttığını söyledi.
Vali Şahin, Gülistan Caddesi'ndeki mobil aşı noktasını ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu'dan aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 100 ekibin ev ev gezerek aşılama faaliyetini sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde 50'nin altında seyreden vaka sayısı bugün 200'ün üzerinde. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 16 vatandaşımız tedavi görüyor, 6 vatandaşımız entübe." diye konuştu.
AŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Şahin, vaka artışında birtakım duyarsız davranışların etkili olduğuna işaret ederek, "Bunlar, aşı olmaktan uzak durmak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamak." ifadesini kullandı.
İlçelerde aşılama oranının kent merkezine göre daha yüksek olduğuna dikkati çeken Şahin, "Enteresan bir şey söyleyeyim; aşılamada ilçelerimiz il merkezinden çok daha iyi durumda. Gercüş ve Hasankeyf ilçelerimiz neredeyse turuncu seviyesine geldi. Batman merkez şu an en kötü durumda. Bunu tersine çevirmek için yoğun bir çaba içerindeyiz." şeklinde konuştu.
Şahin, vaka sayısının düşürülmesi için yoğun denetim faaliyeti yürüteceklerini, özellikle maske denetimini yoğunlaştıracaklarını kaydetti.
Bazı vatandaşların maske kuralını umursamadığını gördüklerini dile getiren Şahin, maske kuralının devam ettiğini vurguladı. Şahin, sokakta, çarşıda, pazarda, kapalı her yerde maske takılması gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin kentte delta varyantı tespit edilip edilmediği yönündeki sorusu üzerine Şahin, "Kovid-19 vakalarının tamamı delta virüsü kaynaklı." dedi.
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