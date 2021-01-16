Fahrettin Koca aşılanma ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile aşılanma süreci hakkında bilgi verdi.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notunu ekledi.
İşte aşılanma için yapılması gerekenler:
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt