Fahrettin Koca aşılanma ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile aşılanma süreci hakkında bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2021 Cumartesi, 23:03
Fahrettin Koca aşılanma ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı
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Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notunu ekledi.

İşte aşılanma için yapılması gerekenler:


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