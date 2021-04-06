Fahrettin Koca: “Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir”

06 Nisan 2021 Salı, 18:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefetin Bilim Kurulu’na yönelik eleştirileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıklaması şöyle:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2021

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Bilim Kurulu’nu eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, “Bir de Bilim Kurulu var. Kendinize Bilim Kurulu demeyin. Ne dedikleri belli değil. Nasıl yönetiliyor bu ülke. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yok. Senin koyduğun kurallara siyasi iktidar uymazsa çekileceksin oradan. Beni burada sadece göstermelik olarak tutamazsınız demeleri lazım.” demişti.