Fahrettin Koca: “Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’na yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefetin Bilim Kurulu’na yönelik eleştirileri üzerine açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir” ifadelerini kullandı.
Koca’nın açıklaması şöyle:
"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."
Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2021
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Bilim Kurulu’nu eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, “Bir de Bilim Kurulu var. Kendinize Bilim Kurulu demeyin. Ne dedikleri belli değil. Nasıl yönetiliyor bu ülke. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yok. Senin koyduğun kurallara siyasi iktidar uymazsa çekileceksin oradan. Beni burada sadece göstermelik olarak tutamazsınız demeleri lazım.” demişti.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar