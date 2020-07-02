Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 19:39

Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre koronavirüs nedneiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 167'ye yükseldi.

Türkiye'deki vaka sayısı bugün 186 artarak 202 bin 284'e ulaştı. yoğun bakım hasta sayısı, bini aşarak bin 67 olurken, entübe hasat sayısı da 372 olarak tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı da bin 543 kişi artarak 167 bin 965 oldu.

İKİ İLDE VAKA YOK

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" dedi.