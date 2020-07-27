Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 630'a yükseldi.

Türkiye'de enfekte olanların sayısı ise bugün tespit edilen 919 yeni vakayla 227 bin 19'a yükseldi. İyileşenlerin sayısının 982 kişi artarak 210 bin 469'a yükseldiği ülkede, entübe edilenlerin sayısı 392, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise bin 263 olarak açıklandı.

EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER

Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.