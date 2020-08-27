Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 26 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 491 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 26 kişi artarak 6 bin 209'a yükseldi.
Türkiye'de bugün enfekte olanların sayısı bin 491 olurken, iyileşen kişi sayısı da 995 olarak açıklandı. Koronavirüs hastalığını ağır şekilde geçirenlerin sayısı ise 862'ye yükseldi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
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