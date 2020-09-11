Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

11 Eylül 2020 Cuma, 19:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Eylül 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 56 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 671 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 951 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 288 bin 126'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 117 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, toplam ağır hasta sayısı bin 223, toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524 oldu. Bügünkü test sayısı 112 bin 213 olarak kayıtlara geçti.

'SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Koca, ''Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 11 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: