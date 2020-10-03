Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 19:02

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 59 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, bin 211 kişi de hastalığı atlattı. Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de bugün kaydedilen hasta sayısı bin 502 oldu. Ağır hasta sayısının bin 470 olarak verildiği tabloda, yatak doluluk oranı da yüzde 49,3 olarak ifade edildi.

Fahrettin Koca yaptğı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.