Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 74 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 bin 106 koronavirüs hastası tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
Açıklanan 1 Kasım 2020 tarihli tabloya göre, 74 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 515 kişi de hastalığı atlattı.
Hasta sayısının 2 bin 106 olarak ifade edildiği tabloya göre, 2 bin 177 ağır hasta bulunuyor.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerine yer verdi.
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