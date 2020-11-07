Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 7 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 81 yurttaş yaşamını yitirdi. Tabloya göre Türkiye'de 2 bin 483 hasta bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. açıklanan tabloya göre 81 yurttaş daha salgın nedeniyle yaşamını yitirirken bin 928 kişi de hastalığı atlattı. Koca'nın açıkladığı tabloda hasta sayısı da 2 bin 483 olarak ifade edildi.
Koca: "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."
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