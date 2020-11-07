Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. açıklanan tabloya göre 81 yurttaş daha salgın nedeniyle yaşamını yitirirken bin 928 kişi de hastalığı atlattı. Koca'nın açıkladığı tabloda hasta sayısı da 2 bin 483 olarak ifade edildi.

Koca: "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."