Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Can kaybı ve ağır hasta sayısında dikkat çeken artış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 bin 110 kişiye vaka, 6 bin 101 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 190 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana can kaybı ve ağır hasta sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 190 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 30 bin 110 kişiye vaka, 6 bin 101 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 13 bin 936 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 506 bin 966'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 593 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 303
Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 303, toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320, bugünkü test sayısı 180 bin 312 olarak kayıtlara geçti.
''SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''
Twitter üzerinden paylaşım Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 1 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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