Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Hasta sayısı 5 binin üzerinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 bin 103 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 141 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 141 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 103 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 84 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 435 bin 273'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 19 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 990
Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 990, toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592, bugünkü test sayısı 156 bin 542 olarak kayıtlara geçti.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin '' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 20 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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