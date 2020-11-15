Fahrettin Koca: Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle maskenin koruyuculuğu üzerine mesaj paylaştı. Koca, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 12:19
Fahrettin Koca: Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle maskenin koruyuculuğu üzerine mesaj paylaştı. Koca, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin."


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