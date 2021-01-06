Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 19:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 191 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 830 kişiye vaka, bin 458 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 22 bin 70 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 702 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 303

Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 303, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40, bugünkü test sayısı 182 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

''AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 6 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: