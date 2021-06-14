Fahrettin Koca: Verdiğim sayı hatalı çıktı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Coronada son 24 saat içinde kaydedilen vaka ve vefat sayılarına vurgu yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.”
VERDİĞİMİZ SAYI HATALI ÇIKTI
Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise gün içinde yapılan aşı sayısına değindi. Koca, “Verdiğim sayı ‘hatalı’ çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik” ifadelerini kullandı.
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