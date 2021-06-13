Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü!
Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
DÜN 75 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 12 Haziran verilerine göre, 218 bin 758 test yapılırken semptom gösteren 503 hastayla birlikte 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti. 75 kişi hayatını kaybederken 5 bin 112 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 13 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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