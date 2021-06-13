Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü!

13 Haziran 2021 Pazar, 19:19

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.



DÜN 75 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Haziran verilerine göre, 218 bin 758 test yapılırken semptom gösteren 503 hastayla birlikte 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti. 75 kişi hayatını kaybederken 5 bin 112 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 13 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: