Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili, ''Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak'' ifadelerini kullandı.
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