Fahrettin Koca'dan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Tıp Fakültesi öğrencisi için mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve Mercan için bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 23:44
Fahrettin Koca'dan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Tıp Fakültesi öğrencisi için mesaj
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Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan Merve Mercan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mercan hakkında bir mesaj paylaşan Koca, "Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19’a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı" dedi.

Koca sözlerini, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim." ifadeleriyle sonlandırdı.


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