Fahrettin Koca'dan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Tıp Fakültesi öğrencisi için mesaj

10 Eylül 2020 Perşembe, 23:44

Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan Merve Mercan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mercan hakkında bir mesaj paylaşan Koca, "Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19’a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı" dedi.

Koca sözlerini, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim." ifadeleriyle sonlandırdı.