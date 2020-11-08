Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yurttaşları koronavirüse karşı uyararak, "Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 12:21
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yurttaşları koronavirüse karşı uyardı.

"Ağzı ve burnu bütünüyle kapatalım" uyarısı yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."


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