Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

08 Kasım 2020 Pazar, 12:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yurttaşları koronavirüse karşı uyardı.

"Ağzı ve burnu bütünüyle kapatalım" uyarısı yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."