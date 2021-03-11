Fahrettin Koca'ya tepki yağdı: Oy yok

11 Mart 2021 Perşembe, 23:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının birinci yıl dönümünde kameraların karşısına geçerek kısıtlamalar ve normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca Covid-19'un, "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

"OY YOK"

Koca'nın YouTube kanalında canlı olarak verilen açıklamaya kullanıcılardan "Oy yok" mesajları yağdı.