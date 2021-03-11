Fahrettin Koca'ya tepki yağdı: Oy yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının açıklanmasının birinci yıl dönümünde YouTube kanalı üzerinden açıklama yaptı. Koca'nın, YouTube yayınına "Oy yok" mesajları yağdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının birinci yıl dönümünde kameraların karşısına geçerek kısıtlamalar ve normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca Covid-19'un, "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
"OY YOK"
Koca'nın YouTube kanalında canlı olarak verilen açıklamaya kullanıcılardan "Oy yok" mesajları yağdı.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama