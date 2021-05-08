Faik Öztrak'tan 'apar topar erken seçim' açıklaması

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:48

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu. "Erken seçim" sorusunu yanıtlayan Öztrak, iktidarın artık yönetemediğini dile getirdi ve mecburen erken seçime gidileceğini söyledi.

"Bu yönetemezlikle, bu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş olan iktidarla, siyaset üretemeyen iktidarla erken seçim mecburen çok kısa zamanda olur" diyen Öztrak, "Bunları bu işleri düzeltecek bir şeyi kalmadı" ifadelerini kullandı.

YÖNETEMEDİKLERİNİ GÖRDÜKLERİ ANDA APAR TOPAR ERKEN SEÇİME GİDECEKLER"

"Şu tarih bu tarih demek zor. Sandığı millet istiyor. Erken seçim kararını da bu hükümet verecek, Erdoğan'ın şahsım hükümeti verecek. Çünkü yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi" diye konuşan Öztrak, "Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum aksi takdirde milletimizin sırtındaki yük her gün artacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP olarak seçime hazır olduklarını söyleyen Öztrak, "Seçimden sonra da bu ülkeyi süratla düze çıkarmaya, bu ülkeyi yeniden refaha kavuşturmaya hazırız" dedi.