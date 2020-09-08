08 Eylül 2020 Salı, 13:39

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 43 kaymakam ve vali yardımcısının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen Doğu ve Güneydoğu illerinde aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısının İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkoç şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ soruşturmasında 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden uzaklaştırılmış. Eskilere değil, yenilere de bakın. Son Kaymakamlık sınavlarında farklı cemaat kisveleri altında FETÖ'cüler kaymakam adayı yapıldı. Sınava giren, hakkı yenen gençler biliyor, AKP iktidarı bilmiyor mu?"