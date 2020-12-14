Faruk Bildirici'den Özkök'e reklam çıkışı: Devam ediyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesi okurlarını haber görünümlü reklamlara karşı uyardı. Bildirci, Ertuğrul Özkök'ün Milli Piyango ile ilgili yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Haber görünümlü reklamlar bugün Ertuğrul Özkök’ün köşesinde devam ediyor…” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:25
Faruk Bildirici'den Özkök'e reklam çıkışı: Devam ediyor!
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Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Piyango’da KDV’nin Demirörenler için sıfırlandığının ortaya çıkmasından sonra Hürriyet Ekonomi sayfasında başlayan haber görünümlü reklamlar bugün Ertuğrul Özkök’ün köşesinde devam ediyor…” ifadesini kullandı.

‘TAM BİR ZAVALLILIK’

İktisatçı Mustafa Sönmez, “Gazete hep zararda, Ne yapsın; patron Demirören’in hile hurda dolu kuruluşu, ziftlendikleri Milli Piyango’ya güzelleme döşenmiş Ertuğrul. Tam bir zavallılık.” paylaşımında bulundu.


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