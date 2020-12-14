Faruk Bildirici'den Özkök'e reklam çıkışı: Devam ediyor!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:25

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Piyango’da KDV’nin Demirörenler için sıfırlandığının ortaya çıkmasından sonra Hürriyet Ekonomi sayfasında başlayan haber görünümlü reklamlar bugün Ertuğrul Özkök’ün köşesinde devam ediyor…” ifadesini kullandı.

Milli Piyango’da KDV’nin Demirörenler için sıfırlandığının ortaya çıkmasından sonra Hürriyet Ekonomi sayfasında başlayan haber görünümlü reklamlar bugün Ertuğrul Özkök’ün köşesinde devam ediyor... pic.twitter.com/FvymcbqKPr — Faruk Bildirici (@farukbildirici) December 14, 2020

‘TAM BİR ZAVALLILIK’

İktisatçı Mustafa Sönmez, “Gazete hep zararda, Ne yapsın; patron Demirören’in hile hurda dolu kuruluşu, ziftlendikleri Milli Piyango’ya güzelleme döşenmiş Ertuğrul. Tam bir zavallılık.” paylaşımında bulundu.