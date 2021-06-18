Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş arasında 'Veyis Ateş' tartışması
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gazeteci Barış Yarkadaş'ın "konuşma yasağı" iddiasına cevap verdi. Yarkadaş, Altaylı'yı programa davet etti.
Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular" iddiasını gündeme getirdi. Altaylı, söz konusu iddiaları, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
"Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır" ifadelerini kullanan Altaylı, "Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı kullanmayın" dedi.
Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT - Şimdiki Zaman'a bekliyoruz. Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım. https://t.co/xs3r5WSvhx— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 18, 2021
YARKADAŞ CEVAP VERDİ
Bu açıklamanın ardından Yarkadaş, Altaylı'ya cevap vererek KRT'de yayınlanan programına çağırdı. "Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT-Şimdiki Zaman'a bekliyoruz" diyen Yarkadaş, "Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım" ifadelerini kullandı.
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