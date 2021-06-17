Sedat Peker'in iddialarının ardından Veyis Ateş'ten dikkat çeken hamle
Organize suç örgütü Peker'in ortaya attığı çarpıcı iddiaların ardından gündem olan Veyis Ateş, siyaset-medya arasındaki kirli ilişkilere aracılık ettiği iddiasına henüz bir yanıt vermedi. Ancak dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş'in, Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. Peker'in çarpıcı iddialarından biri de Veyis Ateş'in Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiği iddiası gündem olmuştu.
'ALENEN TEHDİT ETTİ'
Birçok iddialar peş peşe sıralanırken HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in kanaldan kovulduğunu açıkladı. Habertürk'ün bir diğer yazarı Sevilay Yılman da Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini aktardı. Korkmaz, Yılman'a Veyis Ateş'in kendisini alenen tehdit ettiğini ifade ederek 10 bin Avro 'avanta' istediğini öne sürdü.
INSTAGRAM HESABINI KİLİTLEDİ
Hakkında her geçen gün ortaya atılan iddiaların ardından Veyis Ateş, yeni bir hamlede bulunarak herkese açık olan Instagram hesabını kilitledi.
İddialar karşısında sessizliğini koruyan Ateş'in bu hamlesi akıllarda soru işareti bıraktı.
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