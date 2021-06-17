Son dakika... Veyis Ateş kararını verdi

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:58

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Veyis Ateş istifa etti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Saymaz'a açıklamalarda bulunan Tekdağ, “Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

Kenan Tekdağ, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.