Fatih Altaylı köşe yazılarına ara verme sebebini açıkladı
Bir haftadır köşesinde yazmayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazılarına ara verme sebebini açıkladı.
Bir süredir yazılarına ara veren Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yeni yazısında, "Aslına bakarsanız hiç ama hiç dönme niyetim yoktu, ortam o kadar kirli ve kötü niyetli ki..." ifadelerini kullandı.
"Merak etmeyin, kimse bana 'yazma' falan demedi" ifadelerini kullanan Fatih Altaylı, yazmama kararının kendisine ait olduğunu söyleyip, "Daha doğrusu kendime ceza verdim. Bir açıklama da yapmadım çünkü kendime ne kadar ceza verdiğimi bilmiyordum. Üç gün, beş gün mü, bir ay mı, müebbet mi gerçekten bir fikrim yoktu. Çünkü kendi kendime çok kızgındım" dedi.
Fatih Altaylı, 'cezalı bir ilkokul öğrencisi gibi evde oturup kağıtlara şunları yazdım' deyip, yazısına şöyle devam etti:
“Şerefsizlerle polemiğe girme, senin tek satırına bile layık değiller.”
“Cahillerle tartışma, sanki onlardan biriymiş gibi algılanırsın.”
“Dönme dolaplarla kavga etme, o kadar hızlı dönerler ki, yumruğunu tutturamazsın.”
“Arsızların adını köşende anma, onlar konu oldukları için sevinirler, sen utanırsın.”
“Yalancıları kale alma, başkalarının da almasına neden olabilirsin.”
“Aslına bakarsanız hiç ama hiç dönme niyetim yoktu. Ortam o kadar kirli ve kötü niyetli ki, yakınında bulunmak bile insanın içini acıtıyor. Muhatap alınacak insan sayısı o kadar az ki, insan kendini yıldızlar arası boşlukta gibi hissediyor." diyen Altaylı, "Yıllardır tanıdığını zannettiğin insanlar öylesine ucuzlatmış ki kendini, insan kendini geçmişte kazıklanmış gibi görüyor. Ama tüm bunlara rağmen yine de yazmak lazım galiba” şeklinde yazısını sürdürdü.
Altaylı, yeniden yazmaya başlama sebebini de kendisini arayan bir gencin telefonu olduğunu söyledi.
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