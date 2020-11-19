Fatih Altaylı: Size açıklanmayan gerçekleri bir kez daha ben açıklayayım

19 Kasım 2020 Perşembe, 11:27

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın aldığı koronavirüs tedbirlerini eleştirerek, salgının nasıl önlenebileceği konusunda Türkiye’yi yönetenlerin hiçbir fikrinin olmadığını savundu.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Salgına karşı tedbir almak hamilelik gibidir. Azı olmaz, ya tam olur, ya olmaz” diye yazdım.

Tabii ki boşuna. Salgının nasıl önlenebileceği ve aslında en fazla nasıl yayıldığı konusunda Türkiye’yi yönetenlerin hiçbir fikri yok. Coronavirüsün sadece lokantalarda ya da gece bulaştığı düşünülüyor.

Milyonlarca çalışanı ile lokantalar yine “virüs keçisi” seçildi.

Elbette ki, sosyal mesafe dinlemeyen, kurallara uymayan, müşterilerini dipdibe masalarda oturtmaya devam eden, yeni döneme uygun hareket etmeyen lokanta kapatılmalı, cezalandırılmalı ama tüm lokantaları kapatmak akıllıca bir iş değil.

Velev ki, tam kapatma dışında. Salgını hızla aşağı çekmek için tek bir çare var ve bunu yazıp söyledik. Tam kapanma. Bir seferde, en az iki hafta tam kapanma.

Ne sadece lokantayı kapayarak ne sadece gece gezmelerini engelleyerek bu illeti durduramazsınız. Çünkü herkes biliyor ki, bu işin asıl bulaşma mekanizması toplu taşıma, toplu taşıma, toplu taşıma. Otobüs, minibüs, metro...

Bunu en iyi bilen İstanbul Valisi. Bunun için esnek mesaiye geçmeye çalıştı. Geçti mi? Kendine bağlı kamuyu geçirdi. Özel sektörü de geçen hafta itibarıyla biraz geçirdi ama sadece biraz. Mesai az esnedi. Haliyle etkisi de az oldu. Bu anlaşılması hayli zor önlemler de mutlaka bir yavaşlama, hafif bir düşüş getirecektir ama “hafif.”

Bakın Fransa’ya. 7 Kasım’da bir günde 88 bin 900 yeni vaka tespit etti. Hemen tam bir kapanmaya geçti. 10 gün sonra 17 Kasım’da tespit edilen vaka sayısı bir anda 14 bine geriledi. Diyeceğim o ki, böyle yarım yamalak tedbirler hiç yoktan iyidir.

Ama sadece lokantaları belirsiz bir süre kapatarak coronayı değil, lokantacıları yok edersiniz. Oysa 15 günlük tam kapanmayla virüsü bayağı bir etkisiz hale getirirsiniz. Kimse de 15 günde batmaz.

COVİD 19’da durum vahim. Size açıklanmayan gerçekleri bir kez daha ben açıklayayım. Şu anda tüm sayılara hakim değilim ama İstanbul’daki durumu biliyorum. PCR pozitif oranları, yani kesin COVİD 19 vaka sayısı. Test merkezlerine göre farklılık göstermekte ise de İstanbul’daki test merkezlerinde bu oran en azında yüzde 20 en yükseğinde yüzde 37,5 civarında.

Yani yapılan her 1000 testten semtine göre kimisinde 200 kişi COVİD pozitif çıkıyor, kimisinde 375 kişi. Kentin merkez bölgelerinde bu oran yüzde 20’lerin az üzerinde periferideki semtler ve ilçelerde ise yüzde 30’ların üzerinde. Ama dediğim gibi bu İstanbul sayıları. Toplayabildiğim verilere göre, sadece İstanbul’da günde 20 bin PCR pozitif yani corona taşıyan hasta tespit ediliyor.

Bakan Koca’nın da söylediği gibi İstanbul Türkiye’nin yüzde 40’ı ise o zaman Türkiye’de günde 50 bin yeni vaka var demektir. Günde 150 bin test yapıldığı düşünülürse, zaten yüzde 30’luk oran bir kez daha doğrulanmış olur.