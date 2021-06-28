Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'na teşekkür

28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:44

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hamilelik ve düşük açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve bir magazin figürü haline gelen Şeyma Subaşı'na, bugünkü köşesinde teşekkür etti.

Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Biz Kanal İstanbul’u falan konuşurken dün aslında Türkiye’nin en önemli gündemi neydi biliyorsunuz değil mi?

Farkında olmayan azınlık için söyleyeyim?

1. Şeyma Subaşı gerçekten hamile miydi?

2. Gerçekten hamile idiyse bebeğini düşürdü mü yoksa aldırdı mı?

3. Şeyma Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ayrılmış, duydunuz mu?

4. Niye aniden ayrılık kararı aldı? Çocuğun sahtekar olduğu iddiaları doğru mu acaba?

5. Ayrıldığı için çocuğunu aldırmış olabilir mi?

6. Yeni ve daha zengin bir sevgili bulması kaç gün sürer acaba?

Açıkçası ben Şeyma Subaşı’na teşekkür etmek istiyorum.

Hayatını "Truman Show" gibi yaşamayı göze aldığı için ve bu karanlık gündem içinde elimizdeki tek neşeli ve eğlenceli gündemi tek başına yaratabildiği için."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni ve magazin figürü Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuş, birkaç gün sonra ise yoğun stres sebebiyle bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.